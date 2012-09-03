Индекс UX упал до минимума с начала лета

Индекс UX по результатам прошлой недели упал на 5,7%, что стало наихудшим показателем с начала лета.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, ускорение падения цен на железную руду и очередной перенос сроков приватизации тепловых генкомпаний негативно отразилось на котировках акций соответствующих эмитентов. По результатам минувшей недели Северный ГОК потерял 8,5%, «Центрэнерго» - 8%, «Донбассэнерго» - 15%.

Как отмечают аналитики, ведущие фондовые индексы Европы и США 31 августа выросли на 0,5% на заявлениях главы ФРС Бена Бернанке о возможности запуска нового раунда QE для поддержки экономики и сокращения уровня безработицы. Бернанке также высказал серьезные опасения по поводу текущего состояния экономики США.

Аналитики напоминают, что рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня труда. На текущей неделе ожидается выход данных по рынку труда США (пятница). В Европе ЕЦБ проведет заседание (четверг), на котором ставка рефинансирования может быть снижена.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 31 августа, поднялся на 0,86% – до 994,58 пункта. Общий объем торгов составил 66,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,31% – до 372,12 пункта. Общий объем торгов составил 15,6 млн грн.