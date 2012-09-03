Юрлица-резиденты во втором квартале оставались основной категорией инвесторов ИСИ

Юридические лица-резиденты Украины во втором квартале 2012 г. оставались основной категорией инвесторов институтов совместного инвестирования (ИСИ), хотя их доля сократилась с 81,4% до 80,7%.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

Как отметили в УАИБ, сокращение доли юрлиц-резидентов стало следствием уменьшения веса отечественных предприятий в венчурных фондах, несмотря на рост суммы их вложений. Во всех остальных секторах ИСИ ситуация сложилась противоположным образом - стоимость инвестиций со стороны юридических лиц-резидентов уменьшилась, однако на фоне динамики вложений других инвесторов их доля расширилась.

Динамика стоимости чистых активов (СЧА), принадлежащих гражданам Украины, в апреле-июне была похожей, однако, в отличие от 1-го квартала, эта категория инвесторов увеличила вложения в венчурные ИСИ и продолжала изымать средства из открытых и в определенной степени - интервальных и закрытых. В целом доля физических лиц-резидентов в ИСИ за квартал уменьшилась с 3,5% до 3,3%, а без учета венчурных фондов - с 24,3% до 24%.

Нерезиденты во втором квартале увеличили свой вес в открытых и венчурных ИСИ, а в целом их доля выросла с 15,2% до 16%. В то же время, общая стоимость вложений, принадлежащих иностранцам, возросла только в закрытых (в том числе венчурных) ИСИ.