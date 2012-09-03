Украинский фондовый рынок в понедельник возобновил падение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 3 сентября, снизился на 0,77% – до 986,94 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 61,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,6 млн грн, на срочном рынке – 29,7 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Азовстали" (-1,64%), Алчевского меткомбината (-1,08%), «Укрнафты» (-0,91%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понедельника снизился на 0,08% – до 371,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 111,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 110 млн грн, на акции – 0,9 млн грн, на облигации предприятий – 0,5 млн грн.