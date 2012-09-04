"Газтек" купил 25% "Севастопольгаза" за 4,45 млн грн

Компания "Газтек", крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов, победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций ПАО "Севастопольгаз", заплатив за пакет 4 млн 450 тыс. грн. Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Начальная цена выставленного на продажу госпакета акций "Севастопольгаза" составляла 4,2 млн грн.

Всего в конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 25% пакет "Севастопольгаза" за 4,4 млн грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на четыре шага. Размер одного шага составил 50 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 1 августа "Газтек" на приватизационном конкурсе приобрел за 18,9 млн грн 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз", став в итоге собственником контрольного пакета облгаза.

30 августа "Газтек" приобрел за 33,35 млн грн 25% акций ПАО "Ивано-Франковскгаз".

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продаёт газ населению и бюджетным организациям в Севастополе.

25% акций «Севастопольгаза» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 25% было передано ФГИУ для приватизаци, еще 21,1% принадлежат кипрской компании «Матерон Лтд».

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.