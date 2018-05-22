Украинский фондовый рынок снова вошел в «крутое пике»

Украинский фондовый рынок в течение последней торговой недели лета продемонстрировал значительное падение. При этом обвал был спровоцирован исключительно внутренними факторами, так как извне негативных сигналов почти не поступало.

К концу лета на мировых фондовых площадках сложилась нейтральная обстановка. В частности, отмечают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), закончилось летнее ралли, продолжавшееся более месяца. Последняя неделя лета на мировых финансовых рынках была спокойной. Большинство инвесторов в последнюю неделю августа традиционно идут в отпуск, чтобы с новыми силами и инвестиционными идеями вернуться к торговым мониторам после Дня труда США (3 сентября).

Как следствие, на глобальных рынках в последние дни лета не было четкого тренда. Игроки, как сказано выше, ушли в отпуск, оставшиеся же на рынке участники были крайне вялы. Кроме того, рынок замер в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, запланированного на 31 августа. От чиновника ждали важных сообщений, и в отсутствие других драйверов рынок «уснул».

Казалось, в данном случае отечественный рынок должен был последовать примеру зарубежных коллег и уйти в боковой тренд, однако вдруг возник ряд внутренних причин, которые спровоцировали обвал «родных» индексов. Так, к началу торговой недели 27-31 августа на украинском рынке сложилась драматичная ситуация. Индекс UX, продемонстрировавший падение и неделей ранее, вплотную приблизился к психологически важному уровню 1000 пунктов. «Преодоление» или же «непреодоление» этого рубежа должно было определить направление движения отечественного рынка как минимум до конца месяца, то есть до выступления Бернанке и активизации на мировых биржах.

К сожалению, в этот раз оправдались пессимистические ожидания, подчеркнув крайнюю неустойчивость украинского фондового рынка. В частности, индекс Украинской биржи во вторник, 28 августа, обвалился на 2,78%! Индекс UX в среду, 29 августа, под влиянием внутренних новостей еще больше приблизился к 1000 пунктов. Интересно, что ситуацию усугубили макроэкономические данные из США, по итогам дня оказавшиеся позитивом для глобальных бирж, но негативом – для отечественных.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергея Белясова, неблагоприятный ход торгов на Украинской бирже в среду, 29 августа, определялся как внешним, так и внутренним фоном. Из внутренних событий он отметил вышедшую новость о том, что ФГИУ перенес объявление конкурсов по продаже контрольных пакетов акций энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» с августа на декабрь текущего года. В результате акции энергетиков существенно потеряли в цене, потянув за собой индекс Украинской биржи.

С.Белясов добавил, что «дополнительным негативом для отечественных инвесторов также была отрицательная динамика индексов европейских площадок с утра, где инвесторы закрывали позиции, опасаясь негативных данных по ВВП США за 2-й квартал, учитывая, что международная статистика в последнее время редко радует инвесторов». Опасения касательно статистики по ВВП США не подтвердились. Данные по ВВП целиком совпали с прогнозами, что активизировало покупки на мировых площадках, в том числе и на Украинской бирже. Но этого не хватило для выхода индекса UX в положительную зону.

По информации аналитика, «торговая сессия на Украинской бирже 29 августа отличалась высокой волатильностью. Существенно просев на старте, большую часть сессии индекс UX провел в боковом движении и лишь к концу дня предпринял попытки выйти в плюс. Однако усилий покупателей оказалось недостаточно». Большинство индексных бумаг Украинской биржи завершило торги с потерями. Новость о переносе конкурса по приватизации вывела акции «Донбассэнерго» (-2,69%) в аутсайдеры дня. Бумаги «Центрэнерго» (-1,32%), возглавлявшие список аутсайдеров наряду с «Донбассэнерго», все же частично отыграли потери.

Как видим, ситуацию на украинском фондовом рынке в конце лета, в отличие от ситуации на мировых биржах, нельзя назвать спокойной. Так, на глобальных площадках – затишье, в Украине – активные распродажи, в мире – боковой тренд, у нас – серьезное падение. Как считает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, украинский рынок акций переживает новый всплеск активности: «По мере приближения к целому ряду значимых информационных поводов - от публикации экономических данных в начале сентября до выступления Бена Бернанке в Вайоминге и заседания ЕЦБ в дальнейшем, участники рынка начинают все больше нервничать».

По мнению аналитика, так как на украинском рынке число пессимистов значительно превосходит число оптимистов, то нет ничего удивительного в том, что игроки перед указанными событиями сначала пытаются отыграть старт реализации именно пессимистичного сценария.

В четверг, 30 августа, индекс UX уверенно преодолел отметку в 1000 пунктов. За день индикатор упал на 1,61% – до 986,08 пункта, чему способствовала и подобная динамика мировых индексов в этот день. Пессимисты на Украинской бирже победили, и преодоление психологического барьера стало физическим воплощением их настроений.

По словам П.Ильяшенко, игроки ожидали бума информационных поводов, начиная с выступления Бена Бернанке в пятницу. Даже индекс S&P 500 30 августа, закрылся ниже текущей поддержки на уровне 1400 пунктов, не говоря о борьбе украинских трейдеров за уровень 1000 пунктов по индексу UX. Кроме того, настроения частных инвесторов в США по версии AAII нормализировались: число оптимистов резко сократилось, по сути, еще до активизации продаж на мировых площадках в четверг.

В последний день лета ожидаемое выступление главы ФРС состоялось. Как отмечают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», ведущие фондовые индексы Европы и США в пятницу, 31 августа, выросли на 0,5% на заявлениях Бена Бернанке о возможности запуска нового раунда QE для поддержки экономики и сокращения уровня безработицы. Бернанке также высказал серьезные опасения по поводу текущего состояния экономики США.

Отечественный фондовый рынок 31 августа, также продемонстрировал рост, поддержав глобальный тренд. Индекс Украинской биржи поднялся на 0,86% – до 994,58 пункта.

Несмотря на рост 31 августа, по результатам последней недели лета в целом индекс UX показал впечатляющее падение. По информации аналитиков «АРТ КАПИТАЛ», индекс UX за этот период потерял 5,7%, что стало наихудшим показателем с начала лета. Ускорение падения цен на железную руду и очередной перенос сроков приватизации тепловых генкомпаний негативно отразилось на котировках акций соответствующих эмитентов. По результатам торговой недели с 27 по 31 августа Северный ГОК потерял 8,5%, «Центрэнерго» - 8%, «Донбассэнерго» - 15%.

В кратчайшей перспективе, вероятнее всего, отечественный рынок ценных бумаг продолжит снижаться. Тем более, что после однодневного роста 31 августа индекс UX уже в ходе следующей сессии (3 августа) возобновил падение. Индекс Украинской биржи в первый торговый день осени опустился на 0,77% – до 986,94 пункта. Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Азовстали» (-1,64%) и Алчевского меткомбината (-1,08%) вследствие снижения производства в металлургии по итогам восьми месяцев 2012 года.

Наступившая осень для отечественного фондового рынка будет непростой. В частности, продолжается европейская эпопея. Помимо этого, неясны перспективы экономики Украины, а также роста цен до конца года. Также многие опасаются возможной девальвации гривни. Главное же – политика. «Фактор выборов» совершенно не способствует стабильности в экономике, уверенности инвесторов и, логично, притоку капитала на украинский фондовый рынок.

Олег Коберник (УНИАН)