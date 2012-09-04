Общий объем торгов на Украинской бирже в августе снизился на треть

Общий объем торгов на "Украинской бирже" в августе т.г. снизился на треть по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1 млрд 543,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" в августе составил 802,5 млн грн, объем торгов ценными бумагами за месяц достиг 741,3 млн грн.

По итогам торгов за август 2012 г. Индекс украинских акций (UX), рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 6,28% с 1 061,23 до 994,58 пункта.

Лидерами негативного влияния на UX стали именные простые акции ПАО "Донбассэнерго", влияние которых составило -20,76 индексных пункта, ПАО "Центрэнерго" (-13,71 пункта) и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (-11,95 пункта).

В августе успешно завершились размещения облигаций ООО "Инсайт Капитал" серии B, ООО "Будспецсервис" серии Z, серии AA, серии BB.

Всего в августе были размещены облигации на общую сумму 59,9 млн грн.

Лидерами оборота в августе стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 51,4 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 28,6 млн грн, далее следует "Авдеевский коксохимический завод" – 16,5 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 29,68%, 16,51% и 9,49% соответственно.

Лидерами роста на рынке заявок стали акции "Украинской автомобильной корпорации", которые выросли на 49,78% до 30 грн, "ДТЭК Крымэнерго" – на 30,03% до 1,55 грн и бумаги "Укртелеком" на 13,32% до 0,29 грн за одну акцию.

Лидерами роста на рынке котировок стали "Донецкий рудоремонтный завод", которые выросли на 641,84% до 1100 грн, "Киевмедпрепарат" - на 66,67% до 25 грн и бумаги "Донецкий металлургический завод" - на 35,38% до 0,08 грн за одну акцию.

Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского", снижение их цены составило 33,27% до 0,13 грн, "Днепроэнерго" - 25,04% до 404,8 грн и "Донбассэнерго" - 19,9% до 18,88 грн за акцию.

Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции "Кредобанк", снижение их цены составило 98,63% до 0,00011 грн, "ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" на 67,07% до 2,08 грн и бумаги "ЭK Херсоноблэнерго" на 54,29% до 0,32 грн за акцию.

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