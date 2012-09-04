"Альфа-Капитал" прекращает деятельность в Украине

Совет директоров Alfa Capital Holdings принял решение о закрытии компании "Альфа Капитал Украина".

Об этом сообщил УНИАН генеральный директор компании Сергей Григорян.

По его словам, закрытие компании связано с негативной ситуацией на украинском рынке акций, на котором работала компания. "Рынок слишком тяжелый для того, чтобы на нем дальше работать", - отметил руководитель компании. По его словам, на рынке перманентно сохраняется нестабильная ситуация, он низколиквиден, на нем практически отсутствуют нерезиденты.

С.Григорян не исключил, что в случае активизации рынка, возвращения на него нерезидентов компания возобновит свою работу. Он также отметил, что "Альфа Банк" продолжает работать в Украине в полноценном режиме, в том числе и на рынке ценных бумаг, в первую очередь ОВГЗ.

Напомним, "Альфа Капитал", как и «Альфа-Банк» (Украина), входит в состав консорциума «Альфа-Групп».