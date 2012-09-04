Общий объем торгов на "Украинской бирже" за прошлую неделю вырос на 96,7% и составил 403,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 185 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю вырос на 75,06% - до 218 млн грн.

По состоянию на 28 августа для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 67 млн грн и ценные бумаги на сумму 772 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 27 по 31 августа 2012 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", снизился на 5,73% - с 1055,03 до 994,58 пункта.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго", влияние которых составило -16,96 индексных пункта, "Донбассэнерго" (-14,24) и ПАО "Азовсталь" (-11,2).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Центрэнерго", объем торгов по которым составил 10 млн грн, на втором месте бумаги "Мотор Сичи" – 10 млн грн, далее следует "Авдеевский коксохимический завод" – 3,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 23,44%, 23,36% и 9,12% соответственно.

Лидерами роста на рынке заявок стали акции "ДТЕК Крымэнерго", которые выросли на 35,68% до 1,55 грн, "Мариупольского металлургического комбината им. Ильича" – на 9,19%, до 0,2 грн и бумаги "Лугансктепловоза" на 8,84%, до 2,04 грн за одну акцию.

Лидерами роста на рынке котировок стали акции "Галичфарм", которые выросли на 1,19% - до 85 грн, "Крымхлеба" – на 0,76% до 6,6 грн и бумаги Трест "Луганскшахтопроходка" на 0,64%, до 5,03 грн за одну акцию.

Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции "Донбассэнерго", снижение их цены составило -14,76% - до 18,88 грн, "Украинская автомобильная корпорация" -14,51%, до 30 грн и бумаги "Стахановского вагоностроительного завода" на -13,38%, до 2,26 грн за акцию.

Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции "РИТЕЙЛ ГРУП" на -6,17%, до 342 грн за акцию.