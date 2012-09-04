Украинские акции будут отставать от мировых из-за рисков девальвации гривни - эксперты

Отставание локальных акций от мировых рынков будет продолжаться, пока сохраняются риски девальвации гривни.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что именно в сентябре - октябре эти риски усиливаются.

Как отмечают аналитики, несмотря на позитивный внешний фон, локальный индекс UX в понедельник, 3 сентября, закрылся снижением на 0,8%, тогда как варшавский WIG-Ukraine вырос на 2%. Традиционно в первых числах месяца металлурги публикуют операционные показатели за предыдущий месяц. Выпуск стали вырос на 3% м/м, однако упал на 12% г/г. За 7 месяцев падение составило 5% г/г. Рост выпуска в августе связан с окончанием сезона отпусков и празднованием Рамадана в мусульманских странах.

По словам аналитиков, накануне были опубликованы окончательные показатели деловой активности (PMI) в Китае и еврозоне. Все они указывают на снижение либо замедление темпов роста экономики в этих регионах. Тем не менее, слабая макростатистика лишь повысила ожидания запуска центробанками новых стимулирующих мер. На этих ожиданиях китайский фондовый индекс CSI300 вырос на 1%, а в Европе Stoxx-600 прибавил 0,8%.

Аналитики также отмечают, что ЕЦБ в четверг, 6 сентября, проведет заседание по монетарной политике. Ожидается, что ставка рефинансирования будет снижена до 0,5% и, что самое главное, будет объявлена программа скупки гособлигаций периферийных стран с целью снижения их доходности. Эти ожидания уже заложены в текущих ценах. В случае если ЕЦБ не даст четкого сигнала о готовности действовать, это может привести к обвалу котировок и очередному всплеску волатильности.

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Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 3 сентября, снизился на 0,77% – до 986,94 пункта. Общий объем торгов составил 61,3 млн грн.

Индекс ПФТС опустился на 0,08% – до 371,81 пункта. Общий объем торгов составил 111,5 млн грн.