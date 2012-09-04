ФГИУ пока держит в тайне названия компаний, претендующих на облгазы

На участие в запланированных на этой неделе приватизационных конкурсах по продаже госпакетов акций "Днепропетровск-", "Запорожье-" и "Луганскгаза" поступило по две заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В то же время, в ФГИУ пока не раскрывают названий компаний, подавших заявки на участие в приватизационных конкурсах.

Напомним, ранее крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов - компания "Газтек" заявила, что планирует принять участие в конкурсах по приватизации акций ряда облгазов, в том числе "Днепропетровск-", "Запорожье-", "Луганскгаза". Ранее эта компания уже приобрела в ходе приватизационных конкурсов 25% акций "Севастопольгаза", 25% "Николаевгаза", 25% "Ивано-Франковскгаза".

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.