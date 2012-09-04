Индекс Украинской биржи снизился на 2,09%, индекс ПФТС – на 0,81%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 4 сентября снизился на 2,09% – до 966,32 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 56 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,6 млн грн, на срочном рынке – 31,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты" (-3,00%), Енакиевского метзавода (-3,00%), «Азовстали» (-2,98%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вторника снизился на 0,81% – до 368,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 43,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 43,5 млн грн.