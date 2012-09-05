Четыре ТЭЦ начали готовить к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомостях приватизации" от 5 сентября т.г.

Согласно сообщению Фонда, на продажу планируется выставить 93,06% акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ", 93,09% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 94,48% ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и 93,57% ПАО "Одесская ТЭЦ".

Ранее ФГИУ заявлял, что планирует выставить госпакеты акций этих четырех ТЭЦ в третьем квартале 2012 года.