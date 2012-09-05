Индекс Украинской биржи уже уверенно закрепился ниже 1000 пунктов - эксперт

Индекс Украинской биржи уже довольно уверенно закрепился ниже уровня в 1000 пунктов.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «индекс S&P 500 во вторник, 4 сентября, также испытывал давление, но сумел отыграть потери во второй половине дня благодаря росту высокотехнологических акций, преимущественно Apple. Однако это не помогает покупателям. В целом получается, что если в четверг ни Марио Драги, ни данные с рынка труда Соединенных Штатов не преподнесут чего-то сверхъестественно позитивного, то фондовые рынки будет ждать еще одна сильная волна распродаж».

Аналитик отметил, что во вторник вместе с торгами в США на рынки вернулась активность, чем воспользовались пессимисты. Фондовые индексы с самого начала сессии не демонстрировали признаков воодушевления, а после публикации индекса деловой активности в США в 17 часов и вовсе перешли в активную фазу снижения.

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Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 4 сентября, обвалился на 2,09% – до 966,32 пункта. Общий объем торгов составил 56 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,81% – до 368,79 пункта. Общий объем торгов составил 43,9 млн грн.