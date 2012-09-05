У "Газтека" очередное приобретение - 26% акций "Днепропетровскгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Днепропетровскгаз", заплатив за пакет 58 млн 650 тыс. грн (начальная цена составляла 58 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" и аффилированные с ним компании сконцентрируют в своей собственности около 50,1% акций "Днепропетровскгаза" (до приватизационного конкурса "Газтеку" и аффилированным с ним компаниям принадлежало 24,8% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 26% пакет «Днепропетровскгаза» за 58 млн 50 тыс. грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на один шаг. Размер одного шага составил 600 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 26% «Днепропетровскгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 5,2 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Днепропетровскгаз" (г. Днепропетровск) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.