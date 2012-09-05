В Донецкой области на продажу выставят 5 обогатительных фабрик

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Донецкой области планирует выставить на продажу на фондовой бирже пять обогатительных фабрик - ПАО «Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) «Комсомольская», ПАО «ЦОФ «Украина», ПАО «ЦОФ «Россия», ПАО «ЦОФ «Узловская», ПАО «Горно-обогатительная фабрика «Красная звезда».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Сообщается, что на данное время акции пяти обогатительных фабрик уже переведены в реестр корпоративных прав государства регионального отделения ФГИУ по Донецкой области

В сентябре начнется льготная продажа акций ПАО работникам предприятий и приравненным к ним лицам.