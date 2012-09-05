Украинский фондовый рынок в среду снова ощутимо снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 5 сентября снизился на 1,45% – до 952,27 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 92,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 30 млн грн, на срочном рынке – 62 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-5,06%), "Донбассэнерго" (-2,99%), Алчевского меткомбината (-2,41%).

Индекс ПФТС по итогам торгов среды снизился на 1,43% – до 363,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 155,5 млн грн.