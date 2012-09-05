На украинский рынок акций, возможно, влияют девальвационные ожидания – эксперт

На украинский рынок акций, возможно, влияют девальвационные ожидания, обострившиеся после взлета доллара на межбанке.

Такое предположение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, индекс Украинской биржи в среду, 5 августа, продолжил движение вниз, проигнорировав позитивные сигналы из-за рубежа. Торги на зарубежных рынках сегодня проходили достаточно волатильно, но в конечном итоге силы оказались на стороне покупателей.

Аналитик считает, что «текущая неделя достаточно сильно напоминает прошлую, когда все внимание трейдеров было сосредоточено на ожидаемом выступлении Бена Бернанке. На этот раз в фокусе игроков выступление Марио Драги, которое состоится завтра после заседания ЕЦБ. При этом надежды инвесторов на заявления главы регулятора о скупке бондов проблемных стран вполне оправданы, учитывая, что многие представители ЕЦБ уже неоднократно обозначали позицию центробанка в данном вопросе».

В частности, добавила Я.Лаврик, сегодня на рынках появилась информация о том, что ЕЦБ действительно будет осуществлять нелимитированную скупку краткосрочных госбумаг совместно со стерилизацией денежной массы. При этом никаких ограничений в плане доходности не будет.

Как отметила аналитик, сегодня был опубликован блок статданных по индексам PMI в сфере услуг ключевых европейских стран. Данные носили противоречивый характер. Показатель деловой активности Италии, которая остается одним из главных проблемных государств, оказался нескольким лучше прогнозов аналитиков.

По информации Я.Лаврик, завтра ожидаются данные по рынку труда США от компании ADP, которые традиционно выходят перед официальной статистикой. Ожидается, что занятость в американской экономике в августе выросла меньше, чем в июле. «Учитывая рост заявок на пособие по безработице в последнее время и снижение индекса распространения занятости, мы также склонны считать, что в прошлом месяце рост занятости замедлился», - сказала аналитик.

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Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 5 сентября, снизился на 1,45% – до 952,27 пункта. Общий объем торгов составил 92,5 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,43% – до 363,52 пункта. Общий объем торгов составил 155,5 млн грн.