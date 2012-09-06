Закон о регулировании рынка финансовых услуг принят парламентом

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно актов регулирования фондового рынка и рынка небанковских финансовых услуг».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 339 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что проекты актов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, имеющие признаки регуляторного акта, но на которые не распространяется действие Закона Украины “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”, обнародовались с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений в порядке и способ, предусмотренных Законом Украины “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”. Срок, на протяжении которого принимаются замечания и предложения, устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и не может составлять менее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем обнародования проекта акта. Все замечания и предложения относительно проекта акта, полученные на протяжении установленного срока, подлежат обязательному рассмотрению Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. По результатам такого рассмотрения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью или частично учитывает полученные замечания и предложения или мотивированно они отклоняет. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений подлежит обязательному обнародованию на официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на протяжении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем такого рассмотрения.

Согласно закону, нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.