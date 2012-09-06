Мировые фондовые рынки растут на фоне новых решений и планов ЕЦБ

На мировых фондовых рынках наблюдается рост на фоне обнародованных сегодня Европейским центральным банком (ЕЦБ) новых решений и планов по выходу из кризиса.

Как сообщают сайты ведущих европейских торговых площадок, по состоянию на 16:15 по киевскому времени немецкий индекс DAX вырос на 1,18%, британский FTSE 100 - на 0,71%, а французский CAC-40 - на 1,20%.

Как сообщает Reuters, Европейский центробанк в четверг оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,75 % годовых после ускорения инфляции в августе.

Совет управляющих ЕЦБ также согласовал новую программу выкупа облигаций, нацеленную на снижение стоимости заимствований для ряда проблемных стран зоны евро, но ее детали будут изложены позже. По словам главы Европейского центробанка Марио Драги, ЕЦБ будет действовать строго в рамках мандата, который разрешает ему прямую скупку облигаций. При этом ЕЦБ будет на равных с частными кредиторами. У новой программы ЕЦБ - Monetary Outright Transactions - не будет количественных ограничений, она будет прекращена после достижения поставленных целей или в результате несоблюдения страной-участницей поставленных перед ней условий.