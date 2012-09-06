Индекс Украинской биржи в четверг вырос, ПФТС - снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 6 сентября повысился на 1,94% – до 970,78 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 11,5 млн грн, на срочном рынке – 51 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (+5,78%), Авдеевского коксохима (+4,71%), "Донбассэнерго" (+4,69%).

Индекс ПФТС по итогам торгов четверга снизился на 0,94% – до 360,09 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 30,8 млн грн.

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