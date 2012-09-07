Минфин выпустит казначейские обязательства для населения на 200 млн долл.

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Об этом сказано в постановлении правительства №836 от 5 сентября, которое было обнародовано поздно вечером в четверг.

Согласно постановлению, выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале августа директор генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Алексей Ткаченко сообщил, что валютные казначейские обязательства для населения будут выпущены в конце сентября.

При этом банкир заверил, что цена досрочного обратного выкупа КО может отличаться от цены продажи максимум на 1%. Доходность бумаг может быть на уровне 8-10% годовых.

Казначейские обязательства будут выпущены в бумажной форме номиналом 500 долл. Они будут безыменными со сроком обращения два года с полугодовым купоном.

В начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.