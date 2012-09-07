"Газтек" купил 26% акций "Луганскгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн (начальная цена составляла 80,6 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест".

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена всего на один шаг. Размер одного шага составил 810 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 26% «Луганскгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Луганскгаз» (Луганск) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Луганске. Компания завершила 2011 г. с чистой прибылью 359,576 млн. грн., тогда как за 2010 г. чистый убыток составлял 79,335 млн. грн.

25% акций «Луганскгаза» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 26 % акций было передано ФГИУ для приватизации, 16,74 % принадлежат ООО "Оксидент", 23,83 % - ЧАО "Сток Холдер".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. "Газтек", в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций "Николаев-", "Ивано-Франковск-", "Севастополь-", "Днепропетровск-", "Запорожгаза".

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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