Европейские фондовые рынки снова растут

На европейских фондовых рынках второй день наблюдается рост. Как сообщают сайты ведущих европейских торговых площадок, британский индекс FTSE 100 по состоянию на 11:20 по киевскому времени вырос на 0,06 % до 5.780,74 пункта, немецкий DAX повысился на 0,27 % до 7.186,36 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,56 % до 3.529,46 пункта. Ростом закончились торги и на фондовом рынке США - индекс Dow Jones вырос на 1,87% - до 13292.00 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 2,17% - до 3135.81 пунктов.

Напомним, 6 сентября Совет управляющих Европейского центрального банка согласовал новую программу выкупа облигаций, нацеленную на снижение стоимости заимствований для ряда проблемных стран зоны евро.