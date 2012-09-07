Фондовые рынки позитивно отреагировали на инициативы ЕЦБ по спасению евро - эксперты

Фондовые рынки позитивно отреагировали на инициативы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по спасению евро.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, основные мировые индексы в четверг, 6 сентября, выросли на 2%. Рост Stoxx 600 стал рекордным за месяц, а S&P 500 достиг 4-летнего максимума. Украинские акции в четверг также успели отреагировать на внешний позитив. Торги в Европе и на Украинской бирже в пятницу открылись ростом. Значительно снизилась доходность 10-летних госбумаг Испании – на 40 базисных пунктов до 6%.

Как отмечают аналитики, во время пресс-конференции в четверг глава ЕЦБ Марио Драги объявил о запуске программы «прямых монетарных транзакций». Центробанк будет выкупать с рынка гособлигации со сроком погашения 1-3 года. При этом роста монетарной базы происходить не будет. ЕЦБ запустит данную программу при условии запуска фонда финансовой поддержки (EFSF/ESM), решение по которым будет объявлено 12 сентября.

Аналитики полагают, что теперь в фокусе внимание остается Испания, которая должна официально обратиться за помощью, предварительно подписав меморандум взаимопонимания.

По мнению аналитиков, не менее важным событием сегодня является публикация данных по занятости в США. Согласно консенсус-прогнозу, количество новых рабочих мест вне с/х сектора в августе составило 130 тыс. Это окажет влияние на исход заседания комитета FOMC на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов 6 сентября повысился на 1,94% – до 970,78 пункта. Общий объем торгов составил 62,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,94% – до 360,09 пункта. Общий объем торгов составил 30,8 млн грн.