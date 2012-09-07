На "Сумыгаз" претендуют две компании

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 25,788% госпакета акций ПАО "Сумыгаз" поступило две заявки от потенциальных участников, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

При этом в ФГИУ пока не раскрывают названий компаний, подавших заявки.

Напомним, 25,788% ПАО «Сумыгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 10 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 15,6 млн грн, шаг торгов - 160 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 4 млн грн.

Ранее крупнейший частный акционер украинских облгазов компания "Газтек" заявила о том, что планирует принять участие в конкурсах по приватизации госпакетов акций ряда облгазов, в том числе и 25,79% "Сумыгаза".

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» (Сумы) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области.

50,79% акций «Сумыгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 22,64% – ЗАО «Сток Холдер» (Киев), 24,21% – ООО «Оксидент» (Киев).