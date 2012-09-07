Индекс Украинской биржи повысился на 0,89%, индекс ПФТС снизился на 0,09%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 7 сентября повысился на 0,89% – до 979,38 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 84,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 26 млн грн, на срочном рынке – 58,5 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (+4,26%), Енакиевского метзавода (+3,33%), Авдеевского коксохима (+2,47%).

Индекс ПФТС по итогам торгов четверга снизился на 0,09% – до 359,75 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 118,7 млн грн, при этом на ОВГЗ пришлось 110,5 млн грн, на облигации предприятий - 7 млн грн.