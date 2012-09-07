Инвесторы выводят средства из фондов развивающихся стран

Рассматриваемая неделя была одной из самых трудных для всех фондов, ориентированных на развивающиеся рынки.

Как сообщает Reuters, в совокупности их активы сократились на 1,7 млрд долл.

Фонды Китая потеряли 354 млн долл., из фондов Индии инвесторы вывели 303 млн долл. Фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) зафиксировали отток в размере 130 млн долл. В этом регионе наименьшим спросом пользовались фонды, инвестирующие только в акции РФ: они потеряли 100 млн долл.

Отток средств коснулся и самых популярных фондов последних месяцев - диверсифицированных фондов глобальных развивающихся рынков (GEM). За неделю их средства сократились на 113 млн долл.