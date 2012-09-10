"Газтек" купил пакет акций "Сумыгаза" за 16,9 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в приватизационном конкурсе по продаже 25,788% акций ПАО "Сумыгаз", заплатив за пакет 16 млн 900 тыс. грн (начальная цена составляла 15,6 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 25,788% акций "Сумыгаза" за 16 млн 740 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 25,788% «Сумыгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 4 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» (Сумы) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области.

25% акций «Сумыгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25,788% были переданы ФГИУ для приватизации, 22,64% принадлежат ЗАО «Сток Холдер» (Киев), 24,21% – ООО «Оксидент» (Киев).

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. "Газтек", в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций "Николаев-", "Ивано-Франковск-", "Севастополь-", "Днепропетровск-", "Запорож-", "Луганскгаза".

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.