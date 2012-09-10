Объем торгов ценными бумагами на Украинской бирже за неделю вырос на 1,85%

Объем торгов ценными бумагами за прошедшую неделю на "Украинской бирже" составил 146,3 млн грн (из них объем торгов акциями - 142,9 млн грн), сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По информации пресс-службы, объем торгов на срочном рынке биржи за неделю вырос на 26,01% - до 233,3 млн грн (244 017 контрактов),

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 3 по 7 сентября составил 379,6 млн грн, общее количество сделок составило 42 233.

По итогам торгов за неделю с 3 по 7 сентября 2012 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", снизился на 1,53% - с 994,58 до 979,38 пункта.

По состоянию на 6 сентября 2012 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 66 млн грн и ценные бумаги на сумму 815 млн грн.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Укрнафта", влияние которых составило -7,68 индексных пункта, "Райффайзен Банк Аваль" (-3,62) и ПАО "Центрэнерго" (-3,62).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 10,9 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 7,5 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" – 3,2 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 30,28%, 20,72% и 8,98% соответственно.