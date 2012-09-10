Эксперты: украинские акции на прошлой неделе подешевели из-за волатильности гривни

Украинские фондовые индексы на прошлой неделе снизились из-за возросшей волатильности на валютном рынке.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Причем, по их словам, украинский рынок на минувшей неделе снизился, несмотря на позитивную динамику ведущих мировых индексов. Индексы украинских акций закрылись в пятницу, 7 сентября, на позитивной ноте: UX (+0,9%), WIG-Ukraine (+0,9%). Однако по результатам недели первый зафиксировал снижение на 1,5%, второй – на 1%. На Лондонской фондовой бирже Ferrexpo (+18%) в пятницу отскочил от 3-летнего минимума несмотря на продолжающийся спад цен на железную руду.

Как отмечают аналитики, на текущей неделе произойдет ряд важных событий. После публикации данных о занятости в США за августе (количество новых рабочих место вне с/х составило 96 тыс.) шансы на запуск ФРС QE3 увеличились. Очередное заседание комитета FOMC состоится в четверг, 13 сентября.

По информации аналитиков, в Европе в среду Конституционный суд Германии выдаст решение о правомерности фонда финанасовой поддержки ESM, а в Голландии состоятся выборы в парламент. Кроме того, в четверг состоится собрание министров финансов G20, а премьер-министр Греции проведет встречу с тройкой (ЕЦБ, МВФ и ЕС) на которой обсудит ход выполнения страной бюджетной реформы. Текущая неделя началась с негативных новостей. Рост промпроизводства Китая продолжает замедляться: 8,9% в августе против 9,2% в июле.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины стало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были лишь заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась относительно доллара США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержке ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

Прыжки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника, средний курс купли-продажи доллара в банках составлял 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто возникло совпадение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усиливают обеспокоенность среди населения, которое ожидает существенной девальвации национальной валюты после их завершения.