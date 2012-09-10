На 26% госакций «Лубныгаза» претендуют четыре компании

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 26% госпакета акций ПАО "Лубныгаз" поступили заявки от четырех компаний - ЧАО "Макеевкагаз", ООО "Маргаз", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", ЧАО «Газтек».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, 26% госакций ПАО «Лубныгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 11 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 330 тыс. грн, шаг торгов - 5 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Собственником 25% ПАО «Лубныгаз» (Полтавская обл.) является НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций ПАО переданы ФГИУ для приватизации. В феврале т.г. кипрская компания Castlebury Limited стала собственником 10,486% уставного капитала «Лубныгаза».

Собственником мажоритарного пакета газоснабжающей компании ЧАО "Макеевкагаз" являются физические лица - резиденты.

ООО "Маргаз" является мажоритарным акционером ПАО "Мариупольгаз", владеющим 76,88% пакетом акций данной компании.

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником миноритарных пакетов акций в ряде облгазов, в частности в "Кировоград-" и "Мелитипольгаз".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний. В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации. Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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