Динамика украинского рынка акций будет зависеть от состояния валютного рынка - эксперты

Динамика украинского рынка акций в ближайшее время будет зависеть от состояния валютного рынка.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их мнению, «если валютный рынок достигнет более-менее равновесного состояния, то рынок акций, скорее всего, будет пребывать в боковом тренде».

Очевидно, считают аналитики, что волнения на отечественном валютном рынке были основной причиной падения на рынке акций в первой половине прошлой недели. Индекс Украинской биржи в среду, 5 сентября, закрылся на отметке 952,27 пункта. Попав в зону перепроданности, индекс частично отыграл падение в течение двух следующих торговых дней, закончив неделю на отметке 979,38 пункта. Недельное снижение индекса Украинской биржи составило 1,5%.

По словам аналитиков, с наступлением сентября пришло время услышать от европейских политиков конкретный план действий по восстановлению экономики еврозоны. В начале прошедшей недели распространилась новость о том, что Европейский центробанк будет поддерживать переживающие кризис европейские страны путем выкупа с рынка их облигаций со сроками погашения менее чем в три года. По мнению главы центробанка Марио Драги, покупка краткосрочных бумаг на вторичном рынке не будет нарушать соглашения ЕС, не разрешающие центробанку финансировать отдельные правительства.

Как отмечают аналитики, во второй половине дня в четверг, 6 сентября, индексы европейского фондового рынка взлетели после сообщения о том, что ЕЦБ принял решение по программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и по требованиям к залогу по кредитам. Объем выкупа гособлигаций будет неограниченным, при этом покупки будут полностью стерилизованы путем выведения из обращения суммы денежных средств, равных тем, что были потрачены на покупку гособлигаций.

Аналитики сообщают, что важным днем текущей недели станет среда, 12 сентября, когда будет принято решение Конституционного суда Германии о конституционности Европейского стабилизационного механизма, который должен заменить существующие Европейский фонд финансовой стабильности и Европейский механизм финансовой стабилизации. Решение суда, скорее всего, будет позитивным, возможно, с некоторыми оговорками.