Индекс Украинской биржи повысился на 3,58%, индекс ПФТС - на 1,38%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 10 сентября повысился на 3,58% – до 1014,41 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 74,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,6 млн грн, на срочном рынке – 38 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (+15,8%), Енакиевского метзавода (+4,9%), "Донбассэнерго" (+4,8%), "Укрнафты" (+4,54%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понедельника вырос на 1,38% – до 364,71 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 425,9 млн грн, при этом объем торгов ОВГЗ составил 920,4 млн грн, облигациями предприятий - 504 млн грн, из них на торги облигациями «Сбербанка России» пришлось 500 млн грн.