"Финлекс-Инвест" купил 26% акций «Лубныгаз»

Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Лубныгаз», заплатив за пакет 5 млн 60 тыс. грн. (начальная цена 26% «Лубныгаз» составляла 330 тыс. грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Всего в данном конкурсе принимали участие четыре компании - ЧАО "Макеевкагаз", ООО "Маргаз", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", ЧАО «Газтек». Компания "Маргаз" готова была приобрести 26% акций "Лубныгаз" за 5 млн 55 тыс. грн.

Напомним, ранее Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" вместе с компанией "Газтек" принимала участие в ряде приватизационных конкурсов по продаже госпакетов облгазов.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе 26% «Лубныгаз». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Собственником 25% ПАО «Лубныгаз» (Полтавская обл.) является НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций ПАО были переданы ФГИУ для приватизации. В феврале т.г. кипрская компания Castlebury Limited стала собственником 10,486% уставного капитала «Лубныгаза», еще 11,34% акций компании владеет Aer Alter Energy Resourses Ltd (Великобритания).

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником миноритарных пакетов акций в ряде облгазов, в частности в "Кировоград-" и "Мелитипольгаз".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний. В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации. Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.