Украинский фондовый рынок во вторник продолжил рост

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 11 сентября повысился на 0,67% – до 1021,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 69 млн грн, из них на фондовом рынке – 34,8 млн грн, на срочном рынке – 34,4 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Центрэнерго" (+2,01), "Донбассэнерго" (+1,96%), "Азовстали" (+1,38%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вторника вырос на 1,27% – до 369,33 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 254,6 млн грн, при этом объем торгов ОВГЗ составил 253,9 млн грн, облигациями предприятий – 0,7 млн грн.