Заседание Набсовета ПФТС не состоялось из-за отсутствия кворума

Намеченное на вторник, 11 сентября, заседание Наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил УНИАН представитель одного из акционеров биржи.

Источник также отметил, что акционеры биржи пока не пришли к какому-то компромиссному решению относительно назначения нового руководства биржи.

Планировалось, что на сегодняшнем заседании Набсовет ПФТС изберет главу правления биржи. На эту должность были выдвинуты две кандидатуры - заместителя председателя правления "Украинской биржи" Евгения Комиссарова, а также экс-руководителя Всеукраинского депозитария ценных бумаг Николая Швецова.

Всего Набсовет ПФТС состоит из 15 членов. В НС входят как представители ведущих украинских компаний, так и представители мажоритарного акционера биржи.

На данный момент "Московской бирже" принадлежит 50% плюс 1 акция биржи ПФТС.