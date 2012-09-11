Минфин от продажи ОВГЗ во вторник привлек в госбюджет 160 млн грн

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 11 сентября, Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 160 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин провел первичное размещение индексированных ОВГЗ со сроком погашения 9 сентября 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал, что на аукционе во вторник Минфин, вероятно, получит ряд дружественных заявок. Рыночные заявки, по его мнению, по-прежнему невозможны ввиду существенного разрыва между уровнем ставок на вторичном рынке и предложением правительства.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» также говорили, что вероятность поступления заявок с рыночными уровнями доходности на покупку гривневых облигаций остается низкой. При этом интерес частных инвесторов к индексированным облигациям ограничен.

В тоже время они не исключали привлечение Минфином некоторого объема финансового ресурса в ходе аукциона во вторник.

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НБУ в августе пополнил свой портфель ОВГЗ на 3,3 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в августе пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,3 млрд грн (с начала года — на 13,8 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение августа не проводились.

Через механизм двусторонней котировки в августе НБУ операции не проводил, а с начала 2012 года их объем по покупке составил 2,3 млрд грн, по продаже — 1,9 млрд грн.

В августе на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 1,1 млрд грн (с начала года поступления составили 24,6 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных долларах США составили 285,8 млн долл. (с начала года в бюджет привлечено 2,4 млрд долл.). В августе Минфин ОВГЗ номинированных в евро не продавал, а поступления от их размещения с начала т.г. составили 316,6 млн евро).

Также в марте 2012 года Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 февраля 2012 № 139 на общую сумму 6 млрд грн с доходностью 9,45-9,95% годовых.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за январь-август составил 32,4 млрд грн, в том числе основной долг — 21,4 млрд грн, выплата дохода — 10,9 млрд грн.