Группа компаний «Содружество» купила 26% акций «Кременчуггаза»

Украинская производственно-финансовая группа ООО “Группа компаний “Содружество” победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Кременчуггаз», заплатив за пакет 21 млн 700 тыс. грн (начальная цена оставляла 6,7 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Всего в данном конкурсе принимали участие три компании - ООО “Группа компаний “Содружество”, ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", еще одна заявка на участие в конкурсе была подана от физического лица - Веры Четвериковой (акционер "Полтавагаз" - УНИАН).

Компания "Финлекс-Инвест" готова была приобрести 26% акций «Кременчуггаза» за 21 млн 630 тыс. грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на тридцать шагов. Размер одного шага составил 70 тыс. грн.

Напомним, покупатель 26% акций «Кременчуггаза» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 1 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций переданы для приватизации ФГИУ, 18,6% акций принадлежит ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5% принадлежит дружественной «Содружеству» компании ООО "Энерго-Лан".

ООО «Группа компаний «Содружество» (г. Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и пр. Одним из учредителей «Содружества» является бизнесмен, член Партии регионов Виктор Попов. 31 августа 2012 года «Содружество» было признано победителем приватизационного конкурса по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».