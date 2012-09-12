НКЦБФР одобрила порядок увеличения и уменьшения уставного капитала акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила порядок увеличения и уменьшения уставного капитала публичных и частных акционерных обществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, данное решение регулятор принял на своем заседании 4 сентября т.г.

Как отметили в комиссии, данный порядок должен усовершенствовать определение рыночной стоимости акций, порядок проведения общих собраний и внести некоторые изменения к раскрытию информации эмитентом ценных бумаг в случае изменения уставного капитала. По информации НКЦБФР, одной из наиболее важных новаций, содержащихся в данном документе, является оформление проспекта эмиссии акций и при закрытом (частном размещении акций), тогда как ранее такая операция была предусмотрена только для открытых размещений акций.

В ближайшее время документ будет обнародован на официальном сайте регулятора, а также направлен на согласование в профильные министерства и ведомства.