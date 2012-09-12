На конкурс по продаже 26% «Тысменицагаз» поступило две заявки

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 26% госпакета акций ПАО «Тысменицагаз» поступило две заявки - от ЧАО "Газтек" и ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в ФГИУ, обе компании допущены к участию в конкурсе.

Напомним, 26% ПАО «Тысменицагаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 13 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 160 тыс. грн, шаг торгов - 2 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 720 тыс. грн.

Справка УНИАН. "Тысменицагаз" (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н) - компания по газификации и газоснабжению. 25,9999% акций ПАО "Тысеницагаз" передано ФГИУ для приватизации, 25% находится в собственности НАК "Нафтогаз Украины", 24,89% принадлежит ПАО "Хмельницкгаз", 11,87% - ООО "Инвестиционная компания "Добрый капитал".