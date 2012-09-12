ГНСУ готовит налоговую консультацию по операциям с ценными бумагами

Письмо №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года, которым ограничивается право налогоплательщиков на формирование в полном объеме расходов от проведения операций с ценными бумагами, будет заменено на обобщающую налоговую консультацию, которая имеет большую юридическую силу при трактовании Налогового законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко во время открытия Центра обслуживания налогоплательщиков при налоговой инспекции в Печерском районе Киева.

«Трактование Налогового кодекса будет построено таким образом, где будет четкая логика, понимание налогового законодательства, налогообложения данных операций (операций с ценными бумагами — УНИАН) с учетом тех рисков, которые мы сегодня видим, выявили и понимаем, как с ними бороться», - отметил он.

А.Клименко также сообщил, что данная консультация будет содержать отдельные положения письма от 9 августа 2012 года.

По его словам, рынок ценных бумаг требует наведения порядка в части налогообложения. «Те суммы, которые они (торговцы ценными бумагами — УНИАН) сегодня заплатили, несоизмеримы теми суммами платежей, которые налоговая служба ждет от них в бюджет», - сказал А.Клименко.

Также он заявил, что налоговая служба добьется увеличения налоговых поступлений от сферы торговли ценными бумагами: «Мы добьемся, это однозначно, увеличения поступлений налога на прибыль по данному виду деятельности».

В то же время А.Клименко отметил, что налоговая проводит консультации с участниками рынка. «От каких-то, скажем, схем они (участники рынка ценных бумаг — УНИАН) добровольно уже сегодня отказываются и начинают поступать деньги», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, участники рынка ценных бумаг просят Госналогслужбу отозвать письмо №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года, которым ограничивается право налогоплательщиков на формирование в полном объеме расходов от проведения операций с ценными бумагами.

Как пояснили в Украинском кредитно-банковском союзе, налоговики настаивают на том, что в декларации по налогу на прибыль, начиная с отчетного периода I полугодия 2012 года, у плательщиков с доходом за 2011 год от 1 млн грн, учитывалась лишь 25% суммы отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами.

УКБС отмечает несоответствие позиции Госналогслужбы и действующего законодательства, а также ошибочное отождествление налоговиками таких понятий, как «отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль» и «отрицательный финансовый результат от операций с ценными бумагами».

Для погашения отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами, который сформировался по состоянию на 1 января 2012 года (с учетом отрицательного финансового результата 2011 года), налогоплательщикам придется до конца текущего года полностью ликвидировать портфель ценных бумаг, приобретенных в предыдущие периоды, и полностью отказаться в дальнейшем от долгосрочных портфельных инвестиций, выходящих за рамки отчетного налогового периода.

Напомним, Госналогслужба обнародовала официальную позицию относительно отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами.

Так, в ведомстве заявили, что письмо ГНСУ №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года "Об отражении отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами в 2012-2015 годах" предусматривает, что прибыль от операций с ценными бумагами (корпоративными правами) включается в состав доходов по результатам отчетного периода, в котором осуществляется продажа ценных бумаг. При этом отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути является расходами на приобретение ценных бумаг (не проданных на настоящее время), понесенными в прошлых налоговых периодах, и не является отрицательным значением объекта налогообложения по налогу на прибыль.

«Таким образом, речь идет об инвестиционной деятельности (расходы на приобретение ценных бумаг), а не об отрицательном значении объекта налогообложения по налогу на прибыль», - подчеркивается в письме.

По данным Госналогслужбы, 89% ценных бумаг являются инструментом для уклонения от налогообложения.