Украинский фондовый рынок в среду продолжил рост

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 12 сентября, повысился на 1,78% – до 1039,32 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 78,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,9 млн грн, на срочном рынке – 54,9 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Азовстали" (+3,41), "Центрэнерго" (+3,23%), Енакиевского метзавода (+2,34%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 1,57% – до 375,14 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 54млн грн, при этом объем торгов ОВГЗ составил 52,9 млн грн, акции – 1 млн грн.