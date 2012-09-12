Торги на украинском биржевом рынке в среду завершились в оптимистичном русле - эксперт

Торги на украинском биржевом рынке в среду, 12 сентября, завершились в оптимистичном русле.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, основным мотивом повышательной динамики послужило сообщение о том, что Конституционный суд Германии принял положительное решение по вопросу о законности ратификации соглашения, касающегося создания европейского стабилизационного механизма. При этом суд ограничил размер участия Германии в стабфонде суммой в 190 млрд. евро с оговоркой, что немецкий парламент может повысить планку в случае необходимости.

Как подчеркнул А.Кушнарев, «инвесторы встретили новость с воодушевлением, рассчитывая на активизацию мер по борьбе с долговым кризисом. Это позволило индексным котировкам закрепиться в зеленой зоне после неуверенного старта».

Аналитик добавил, что поддержали рыночный рост данные зарубежной макростатистики. Промышленное производство в еврозоне в июле выросло на 0,6%, в то время как прогнозировалось повышение индикатора на 0,1%. Порадовала игроков и информация о сокращении числа безработных в Великобритании в августе на 15 тыс., притом что изменение показателя не ожидалось.

А.Кушнарев также отметил, что хорошими оказались новости с долгового рынка. В среду Италия разместила однолетние векселя с доходностью 1,692% против 2,767% на августовском аукционе.

По информации аналитика, в лидерах роста среди представителей индексной корзины Украинской биржи сегодня закрепились акции «Азовстали», прибавившие в цене 3,41%. Участники рынка проигнорировали информацию о наложении запрета на движение частных полувагонов из Донецкого в Днепропетровский регион, который может нарушить нормальное обеспечение метпредприятий Донбасса железорудным сырьем.

По словам А.Кушнарева, лучше рынка в среду также выглядели бумаги «Центрэнерго» (+3,23%), Енакиевского метзавода (+2,34%) и «Мотор Сичи» (+1,82%). Снижение в первом эшелоне было зафиксировано только в акциях «Укрсоцбанка», подешевевших на 1,78%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 12 сентября, повысился на 1,78% – до 1039,32 пункта. Общий объем торгов составил 78,9 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 1,57% – до 375,14 пункта. Общий объем торгов составил 54млн грн.