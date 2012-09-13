Фондовые рынки снижаются после нескольких дней значительного роста. Как сообщает сайт "Украинской биржи", биржевой индекс UX после нескольких дней значительного роста сегодня по состоянию на 13:02 снизился на 1,68% - до 1021,87 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, до 5778,39 пункта, немецкий DAX снизился на 0,33%, до 7319,52 пункта, французский CAC-40 опустился на 0,63%, до 3521,54 пункта.

В среду панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 0,1% при закрытии торгов, достигнув в ходе сессии максимального показателя с июля 2011 года благодаря одобрению Конституционным судом Германии стабфонда еврозоны.