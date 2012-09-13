ФГИУ выбрал оценщика 50% + 1 акция «Крымского Титана»

«Центр экономических инициатив» признан победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурса по отбору оценщика 50% плюс 1 акция госпакета ЧАО "Крымский Титан".

Как сообщили в пресс-службе ФГИУ, соответствующее решение конкурсная комиссия приняла 22 августа 2012 г.

Ранее Фонд госимущества признал ООО "Центр экономических инициатив" победителем конкурса по оценке необоротных активов Вольногорского горно-металлургического комбината.

Напомним, ФГИУ включил в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2012-13 гг., госпакет ЧАО "Крымский Титан" в размере 50% плюс 1 акция. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета "Крымского Титана" составляет 368 млн 73 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного.

В состав «Крымского Титана», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЧАО «Крымский Титан».

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