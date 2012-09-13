Акции Харьковской ТЭЦ-5 продадут по льготным условиям

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже по льготным условиям находящихся в госсобственности пакетов акций Харьковской ТЭЦ-5.

Об этом говорится в сообщении ФГИУ, обнародованном в газете "Урядовый курьер" от 13 сентября т.г.

Согласно сообщению, право приобретения акций по льготным условиям имеют работники предприятия; бывшие работники предприятия; уволенные работники; инвалиды, уволенные с предприятия; работники предприятия, уволенные по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. В частности, на продажу планируется выставить 93,06% акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ", 93,09% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 94,48% ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и 93,57% ПАО "Одесская ТЭЦ".

Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

ТЭЦ находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины».