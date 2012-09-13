«Энергоатом» инициировал банкротство «Луганскоблэнерго»

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, подало иск в хозяйственный суд Луганской области, в котором требует возбудить дело о банкротстве «Луганскоблэнерго».

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, «Луганскоблэнерго» задолжало госпредприятию НАЭК «Энергоатом» 18,984 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в 2010 году приостановила обращение акций ОАО «Луганскоблэнерго».

Сети «Луганскоблэнерго» в марте 2001 года были проданы на открытых торгах «Укрсоцбанку» (Киев) за долги перед госпредприятием «Энергорынок». В свою очередь «Укрсоцбанк» перепродал сети ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»).

ЛЭО до апреля 2002 года сдавало сети в аренду «Луганскоблэнерго», а потом начало эксплуатировать их самостоятельно.