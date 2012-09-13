На конкурс по продаже «Винницагаза» поступило две заявки

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 22,059% госпакета акций ПАО «Винницагаз» поступило две заявки - от компании "Газтек" и Инвестиционной компании "Финлекс-Инвест", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в ФГИУ, обе компании допущены к участию в конкурсе.

Напомним, 22,059% ПАО «Винницагаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 14 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 1,5 млн грн, шаг торгов - 15 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,2 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Винницагаз" занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области.

"Винницагаз" завершил январь-июнь 2012 г. с 25,76 млн грн прибыли против 8,6 млн грн убытков, полученных в первом полугодии 2011 г.

25% акций "Винницагаз" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", 22,059% передано ФГИУ для последующей приватизации, собственником 12,73% акций является ЧАО "Газтек", 19,09% - ОАО «Ролюкс» (г.Ивано-Франковск), 19,09% - ОАО «Агропромкомплект» (г.Львов).