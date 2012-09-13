Правительство увеличило уставный фонд «Украгролизинга» на 32%

Кабинет министров увеличил уставный фонд государственной компании «Украгролизинг» почти на 32%, или 261,6 млн грн, - до 1,09 млрд грн. Соответствующее постановление Кабмина №844 от 12 сентября опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, уставный фонд компании будет увеличен за счет дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимостью при 100% сохранении их в государственной собственности.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 г. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе государственного лизингового фонда в 1999 г., и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

С 1998 г. компания приобрела и передала сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга технику на сумму более 2,8 млрд грн.