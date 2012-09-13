Huawei инвестирует 2 млрд долл. в рынок Великобритании

Компания Huawei (Китай), один из мировых лидеров в области разработки ИКТ-решений, объявила о намерении инвестировать 1 млрд долларов (650 млн фунтов) и вложить еще 1 млрд долларов в приобретение активов в Соединенном Королевстве в течение ближайших пяти лет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Размер инвестиций был объявлен на встрече премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с основателем Huawei Жэнь Чжэнфэем.

Благодаря открытости Соединенного Королевства для иностранных вложений число сотрудников Huawei в этих странах уже достигло 800 человек, а к 2017 году увеличится до 1500 человек. В рамках своих обязательств Huawei планирует открыть несколько международных центров компетенции в технической и финансовой областях. Huawei сотрудничает со всеми крупными операторами связи и провайдерами ШП-услуг в Великобритании, что означает серьезный вклад в национальную стратегию развития ШП-связи с обеспечением повсеместного доступа и сверхвысокой скорости передачи для фиксированной и мобильной связи.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй отметил, что законодательная и образовательная системы Соединенного Королевста «пользуются заслуженным уважением во всем мире», поэтому компания выбрала это государство для строительства своих центров компетенции.

Справка УНИАН. Компания Huawei – один из ведущих мировых поставщиков инфокоммуникационных решений. Продукты и решения компании используются в более чем 140 странах мира, в т.ч. и в Украине. Доход компании в 1-м полугодии 2012 года составил 16 млрд долл.